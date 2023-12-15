Півтора року на передовій у самому пеклі: загинув воїн "Карпатської Січі" колумбієць "Бед Бой"

На війні у боротьбі за Україну загинув доброволець із Колумбії з позивним "Бед Бой". Воїні служив у добровольчому підрозділі Сухопутних військ "Карпатська Січ".

Про втрату повідомив український військовий Руслан Андрійко. Наразі невідомо, на якому напрямку і коли воїн загинув.

Дивіться також Назавжди в строю: на фронті загинув юний фехтувальник Федір Єпіфанов

Колумбієць боровся із російськими окупантами півтора року, встиг побувати на найгарячіших точках фронту. Військовий наголосив, що побратими "Бед Боя" помстяться ворогу за його загибель.

Карпатська Січ сумує сьогодні, щоб помститись завтра. На полі бою загинув наш брат, легінь, великий воїн з далекої Колумбії Бед Бой. Півтора року на передовій у самому пеклі війни,

– зазначив військовослужбовець.



На війні загинув колумбієць із позивним "Бед Бой" / Фото з фейсбуку Руслана Андрійка

Андрійко також зазначив, що після перемоги нашої держави, усім воїнам із Колумбії, які загинули за незалежність України, встановлять меморіал.

"Після перемоги ми встановимо меморіал і згадаємо всіх колумбійців, які загинули в боях зі світовим злом, Росією. Вічна слава козаку!" – йдеться у повідомленні.

Болісні втрати України