Батька підлітка звати Михайло. Чоловік прямо не відповів, кому належить машина Infiniti Q50, на якій гнався неповнолітній. Також він не сказав, чи бачив сина після аварії.

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Батько каже про "сплановану акцію"

Михайло поскаржився, що вся інформація, яка викладена в інформаційному середовищі, спрямована на те, щоб "зробити з Колі злочинця". Дивується, чому в мережі не сказали нічого хорошого про його сина.

Мій син з місця події нікуди не подівся. Може бути і Микола, а може, і не Микола був за кермом. Зараз мене охоплюють емоції, я ні в якому разі не виправдовую нікого, скоєно страшний злочин, немає людини,

– додав чоловік.

Батько припускає, що це може бути спланована акція. Він розповів про травми сина, – мовляв, у нього пробита голова.

Заяву про викрадення авто батько не подавав

Відразу після ДТП до поліції подали заяву про викрадення елітного авто. Проте Михайло запевняє, що не знає, хто це зробив. Каже, що ні він, ні мати підлітка, заяву не подавали.

"Ця заява була подана офіційно, з батьків ніхто цього не заявляв. Заява була, так, я розмовляв зі слідчим", – підсумував чоловік.

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