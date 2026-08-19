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24 Канал Новини України Частина команди Федорова може піти з Міноборони після призначення Хмари, – УП
19 серпня, 07:05
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Частина команди Федорова може піти з Міноборони після призначення Хмари, – УП

Вероніка Соцкова

Після можливого призначення Олександра Хмари міністром оборони частина команди Михайла Федорова може залишити відомство. Деякі посадовці планують перейти разом з ексміністром до його наступних проєктів.

За даними "Української правди", це може створити для Хмари кадрову проблему.

Що буде з командою Федорова?

Олександра Хмару можуть призначити новим міністром оборони після Михайла Федорова. Водночас разом зі зміною керівника може відбутися і часткове оновлення команди відомства.

Частина команди Федорова планує залишити міністерство після призначення нового очільника. Ймовірно, ці люди можуть перейти разом із Федоровим до інших проєктів.

Співрозмовник "УП", який працює у команді Федорова, вважає, що ситуація може стати складною для нового міністра. 

Тому тут далі питання, як буде Хмара рухатися, враховуючи, що в нього не буде команди та немає кого ставити на топ-посади. І навіть на директорати, думаю, він не має кандидатів… Усі заступники, ключові менеджери – це було найкраще, що міг Михайло залишити Хмарі, 
– сказав він.

Йдеться не лише про заступників міністра, а й про керівників ключових напрямів та директорів структурних підрозділів. Якщо частина нинішньої команди справді залишить відомство, новому керівнику доведеться оперативно шукати людей на важливі посади.

Водночас збереження частини нинішньої команди могло б забезпечити наступність у роботі Міноборони та не допустити різкої втрати управлінського досвіду. Поки що невідомо, хто саме може залишити відомство, а хто продовжить роботу вже з новим міністром.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 18 серпня вніс до Верховної Ради подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони, а Андрія Сибіги – міністром закордонних справ. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент планує розглянути кандидатури та проголосувати за них у середу, 19 серпня. 

Напередодні Хмара та Сибіга мають зустрітися з представниками парламентських фракцій і груп. Водночас кандидатура міністра оборони викликає питання, оскільки він є військовим генерал-майором, тоді як закон передбачає, що відомство має очолювати цивільна людина. 

За словами керівника Центру аналізу та стратегій Ігоря Чаленка, Хмару могли тимчасово призначити виконувати обов'язки міністра оборони до пошуку наступника.

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