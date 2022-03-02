Команда Навального оголосила про безстрокові акції протесту у Росії

Команда російського опозиціонера Олексія Навального закликала росіян виходити на акції протесту. Вони відбуватимуться кожного дня.

У будні протести проти війни в Україні відбуватимуться о 19:00 за місцевим часом. У вихідні та свята – о 14:00.

Важливо Українців просять розповсюдити серед росіян інформацію про мітинги

Додамо, що вчора у Росії затримали дітей віком 7 – 11 років, які прийшли з квітами та плаканом "Ні війні" під посольство України. Дітвора разом з батьками провела ніч у відділенні поліції.

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