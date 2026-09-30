Командир 11-го армійського корпусу Еміль Ішкулов отримав звання бригадного генерала

Президент Володимир Зеленський присвоїв командиру 11-го армійського корпусу Емілю Ішкулову звання бригадного генерала. Відповідний указ глава держави підписав 30 вересня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Що відомо про нове звання Ішкулова?

Згідно з указом №984/2026, звання бригадного генерала присвоєно полковнику Емілю Шамільовичу Ішкулову – командиру 11-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ.

Він є кадровим офіцером Десантно-штурмових військ, який пройшов основні командні ланки українського десанту. З 2014 року він виконував бойові завдання на посаді командира розвідувального взводу, а згодом очолював парашутно-десантний батальйон.

Наприкінці 2022 року Ішкулов очолив 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду. Під його командуванням бригада брала участь в обороні Бахмута та наступальних діях на його південному фланзі, зокрема у звільненні Кліщіївки.

У липні 2024 року Ішкулова звільнили з посади командира 80-ї бригади, після чого він став заступником командира 7-го корпусу ДШВ. Тоді командування назвало його досвідченим бойовим офіцером, який пройшов усі основні командні ланки в десантних підрозділах.

У серпні 2026 року він очолив 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ. Корпус виконує завдання на Донеччині, зокрема на Слов'янському та Краматорському напрямках.

Військовий є повним лицарем ордена Богдана Хмельницького, тобто нагороджений орденом усіх трьох ступенів.

Окремим указом №983/2026 звання бригадного генерала також присвоєно полковнику Миколі Швидкому, який обіймає посаду заступника міністра оборони України.

Нагадаємо, полковника Артема Мартиненка призначили заступником головнокомандувача ЗСУ. На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за цифровізацію.