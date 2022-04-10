"Командир подав документи, що я збив танк": окупанти фальсифікують здобутки для отримання грошей

СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта зі своєю дружиною. У ній загарбник зізнається, що командир сфальсифікував дані про знищення українського танка для того, щоб отримати винагороду.

Дружину окупанта здивувала сума винагороди за "збитий український танк". Країна-агресорка платить 100 тисяч рублів, а командири фальсифікують досягнення для отримання коштів.

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Окупант зізнається, що український танк збити неможливо

У розмові з дружиною окупант зізнався, що українського танка йому не знайти, тому збити його він би і не зміг. Однак командир подав вокументи про його "досягнення".

У СБУ наголосили, що такі розмови створюють враження, що брехня є ідеологією росіян. Вони постійно брешуть про свої нібито "досягнення" у війні, яких насправді немає.

Таке враження, що суцільні фейки та брехня – національна ідея росіян. Вони обманюють весь світ, коли говорять, що прийшли до нас для "денацифікації". Дурять своє населення, коли розказують про відсутність втрат і "успішність" операції,

– прокоментували цю розмову в СБУ.

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