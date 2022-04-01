Командир полку "Азов" спростував евакуацію командування захисників Маріуполя

Інформація про відступ командування полку "Азов" від Маріуполя з'явилася 31 березня. Однак вона не є правдою.

Про це 1 квітня сказав командир полку "Азов" майор Денис Прокопенко. Він зазначив, що керівництво не залишало бійців.

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"Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати підлеглих характерно російським командирам, які не вважають їх за людей", – наголосив Прокопенко.

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"Азов" боронить місто

За словами майора, ворог біснується від неможливості захопити Маріуполь. Через це й приписує собі вигадані перемоги.

Не поширюйте неправдиву інформацію. Командування полку й весь особовий склад боронить місто й робить все можливе й неможливе, щоб Маріуполь лишився українським. Слава Україні!

– заявив Прокопенко.