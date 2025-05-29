На Дніпропетровщині командир примушував підлеглих будувати будинки для матері та тещі
- На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який примушував підлеглих будувати будинки для родичів.
- Командира обвинувачено у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, йому загрожує до 12 років ув'язнення.
На Дніпропетровщині судитимуть командира однієї з військових частин, який змушував підлеглих будувати будинки для родичів. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.
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Командир змушував підлеглих будувати будинки
За даними слідства, у 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Однак замість того, щоб наймати працівників, він залучив до робіт підлеглих та погрожував їм відправленням на фронт у разі відмови.
Це тривало майже три роки – військові періодично залишали частину й виконували будівельні роботи, водночас вони продовжували отримувати грошове забезпечення.
У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на будмайданчику. Там вони вилучили документи щодо виплат, добових нарядів, особові справи військових, мобільні телефони та чорнові записи, пов’язані з будівництвом.
За оцінками слідства, загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 500 тисяч гривень.
З метою їх відшкодування заявлено цивільний позов. Командира військової частини обвинувачено у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки,
– повідомили в ДБР.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
Командир змушував підлеглих будувати будинки / Фото: ДБР