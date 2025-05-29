На Дніпропетровщині командир примушував підлеглих будувати будинки для матері та тещі

На Дніпропетровщині судитимуть командира однієї з військових частин, який змушував підлеглих будувати будинки для родичів. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

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Командир змушував підлеглих будувати будинки

За даними слідства, у 2022 році підполковник розпочав будівництво двох котеджів для своєї матері та тещі. Однак замість того, щоб наймати працівників, він залучив до робіт підлеглих та погрожував їм відправленням на фронт у разі відмови.

Це тривало майже три роки – військові періодично залишали частину й виконували будівельні роботи, водночас вони продовжували отримувати грошове забезпечення.

У листопаді 2024 року слідчі ДБР провели обшуки на будмайданчику. Там вони вилучили документи щодо виплат, добових нарядів, особові справи військових, мобільні телефони та чорнові записи, пов’язані з будівництвом.

За оцінками слідства, загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 500 тисяч гривень.

З метою їх відшкодування заявлено цивільний позов. Командира військової частини обвинувачено у перевищенні влади та службових повноважень в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки,

– повідомили в ДБР.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Командир змушував підлеглих будувати будинки / Фото: ДБР