Командира 154 ОМБр Кононнікова могли знайти з вогнепальним пораненням

На Запоріжжі правоохоронці розслідують обставини смерті військового офіцера. Його знайшли з вогнепальним пораненням.

Про це повідомила поліція Запорізької області.

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Що відомо про ймовірне поранення Кононнікова?

Правоохоронці заявили, що встановлюють обставини смерті військового, якого знайшли мертвим з вогнепальним пораненням.

Наразі поліція внесла відомості за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Інцидент кваліфікують за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, 28 червня командира 154-ї окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова виявили без ознак життя. Попередньо, в нього не було виявлено ознак насильницької смерті. Остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертиз і слідчих дій. До того ж було призначено службове розслідування.

Раніше мережу сколихнув скандал із 425-м окремим штурмовим полком "Скеля". Там за кілька місяців могли померти щонайменше 26 новобранців. Родичі та очевидці повідомляли про проблеми з медичною допомогою та жорсткі умови підготовки у полку.

Згодом у полку підтвердили смерть 25 із 26 військових. Там заявили про різні можливі обставини смерті, але точні їм нібито невідомі.