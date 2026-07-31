На командира "Хартії" Ігоря Оболєнського намаглися скоїти замах, – Зеленський

31 липня була здійснена спроба замаху на командира 13-ї бригади НГУ "Хартія" Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника вже затримали.

Про це повідомив глава держави.

Що відомо про замах на командира "Хартії"?

За словами Зеленського, нападника та його спільника правоохоронці вже затримали. Глава держави зазначив, що щодо інциденту відбулася доповідь Олександра Поклада. Наразі тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин спроби нападу.

Зеленський також заявив, що Україна обов'язково відповість на цю спробу нападу на українського командира.

Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше,

– додав президент.

У 2-му корпусі НГУ "Хартія" прокоментували "РБК-Україна" спробу замаху на командира Ігоря Оболєнського. Там подякували за підтримку та наголосили, що готові протистояти ворогу як на передовій, так і в тилу. Крім того заявили, що відповідь на замах буде на полі бою.

Довідково. Ігор Оболєнський – полковник Національної гвардії України, Герой України та командир 2-го корпусу НГУ "Хартія". Раніше він тривалий час очолював 13-ту бригаду "Хартія", яка брала участь у боях на Харківщині та інших напрямках. Оболєнський має військову освіту та магістерський ступінь із правознавства. 15 липня 2026 року Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України з орденом "Золота Зірка" за визначні заслуги у захисті держави. Він також відомий сучасними підходами до управління військом, зокрема орієнтацією на стандарти НАТО, ефективну логістику та повагу до особового складу.

Нагадаємо, 8 червня правоохоронці затримали в Києві 38-річного агента Росії, який готував замовне вбивство представника ГУР Андрія Юсова. За його ліквідацію обіцяли 100 тисяч доларів, із яких 10 тисяч доларів він уже отримав як аванс. Зловмисник збирав інформацію про маршрути, графік, місце проживання та транспорт Юсова. Для нападу планували використати FPV-дрон. Підозрюваного взяли під варту. Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Крім того, у лютому 2026 року правоохоронці України та Молдови викрили групу, яка діяла під контролем російських спецслужб і готувала замовні вбивства відомих українців та іноземців. Серед потенційних жертв також називали Андрія Юсова. Тоді затримали десятьох учасників угруповання, а під час спецоперації вилучили зброю, вибухівку та інші докази підготовки злочинів.