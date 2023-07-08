У Путіна "підгоріло" через повернення командирів "Азовсталі": у ГУР "закрили рот" Кремлю

Командири "Азовсталі" 8 липня повертаються в Україну. Українці радіють цій новині. Тим часом на болотах – виття. Долучився до нього й речник Володимира Путіна – Дмітрій Пєсков.

Пєсков заявив, що Туреччина та Україна начебто "порушили домовленості". За словами речника Путіна, командири "Азовсталі" мали перебувати на території Туреччини до завершення "конфлікту" (як назвав Пєсков війну Росії з Україною). Істеричні заяви поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому

Окрім того, Пєсков рознився, що Росія не знала про це. Що ж, країна-терористка й так не має нічого спільного з цивілізованим світом. Не обійшлося й без ниття через те, що Реджеп Ердоган наголосив: Україна заслуговує увійти в НАТО.

У ГУР відповіли

На болотне виття відреагували у ГУР МО. Повернення командирів "Азовсталі" прокоментував Андрій Юсов.

Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і, звичайно, з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права,

– заявив він.

Юсов додав, що Україна повертатиме своїх людей.