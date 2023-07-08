У Путіна "підгоріло" через повернення командирів "Азовсталі": у ГУР "закрили рот" Кремлю
Командири "Азовсталі" 8 липня повертаються в Україну. Українці радіють цій новині. Тим часом на болотах – виття. Долучився до нього й речник Володимира Путіна – Дмітрій Пєсков.
Пєсков заявив, що Туреччина та Україна начебто "порушили домовленості". За словами речника Путіна, командири "Азовсталі" мали перебувати на території Туреччини до завершення "конфлікту" (як назвав Пєсков війну Росії з Україною). Істеричні заяви поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому
Окрім того, Пєсков рознився, що Росія не знала про це. Що ж, країна-терористка й так не має нічого спільного з цивілізованим світом. Не обійшлося й без ниття через те, що Реджеп Ердоган наголосив: Україна заслуговує увійти в НАТО.
У ГУР відповіли
На болотне виття відреагували у ГУР МО. Повернення командирів "Азовсталі" прокоментував Андрій Юсов.
Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і, звичайно, з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права,
– заявив він.
Юсов додав, що Україна повертатиме своїх людей.Зауважте! Після радісної новини "підгоріло" не лише у Кремлі, але й загалом у росіян. Вони пишуть істеричні коментарі у соцмережах: волають про зраду та якісь міфічні "червоні лінії".