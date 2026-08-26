У заяві представники підрозділів наголосили, що особисто знають Буданова та протягом років виконували бойові завдання під його командуванням. Також вони нагадали про низку операцій, до планування та проведення яких він був безпосередньо залучений.

"Останніми днями в українському інформаційному просторі активно намагалися сформувати негативний образ Кирила Олексійовича Буданова. Нічого не виходить і не вийде", – йдеться у зверненні.

Автори заяви зазначають, що підрозділи, які нині входять до "Християнського корпусу", роками працювали під командуванням Буданова.

"Ми знаємо Вас особисто. Підрозділи, які сьогодні об’єдналися у Християнський корпус, роками виконували бойові завдання під Вашим командуванням", – наголосили військові.

Кирило Буданов та лідер "Християнського корпусу" Олексій Середюк / Фото, надане 24 каналу

У "Християнському корпусі" також згадали операції з повернення контролю над так званими "вишками Бойка", висадку на мисі Тарханкут у серпні 2023 року, дії на лівому березі Дніпра під Новою Каховкою та Кінбурнській косі, а також операції на кримському узбережжі й Грайворонському напрямку.

"Під командуванням Кирила Буданова наші бійці поверталися на “вишки Бойка”, окуповані з 2015 року, – цю операцію він планував особисто. Ми виходили на мис Тарханкут у ніч на 24 серпня 2023-го, коли над окупованим Кримом уперше з 2014 року піднявся Державний Прапор України", – зазначили автори звернення.

Окремо вони нагадали про операцію 2016 року поблизу Джанкоя, коли Буданов, за їхніми словами, особисто очолював групу з п’яти спецпризначенців. Після виконання завдання група поверталася через Сиваш уплав.

"Більшість того, що він зробив для держави, залишатиметься під грифом ще багато років – і саме тому про нього так легко говорити тим, хто ніколи не був поруч", – йдеться у заяві.

Наприкінці звернення представники "Християнського корпусу" заявили про подальшу підтримку Буданова та закликали оцінювати його діяльність з урахуванням його внеску в оборону України.

"Кириле Олексійовичу, ми з Вами. А диванним експертам і різного роду знавцям варто знати, скільки Ви особисто зробили для України, – і де були ті самі експерти в цей час", – заявили автори звернення.