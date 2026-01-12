"Вони готові зі мною йти": командирка штурмового взводу розповіла, як здобула авторитет у бою
- Світлана стала командиркою штурмового взводу після закінчення академії управління діями механізованих підрозділів.
- Її авторитет у взводі зріс після успішних бойових виходів, де вона довела свою відвагу і компетентність.
Військова Світлана розповіла, як вона стала командиркою штурмового взводу у 92 ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. За її словами, авторитет вона здобула під час бойових виходів у Куп'янській операції.
Як Світлана стала командиркою?
Світлана розповіла, що приєдналася до бригади вже на офіцерській посаді – після завершення навчання в академії управління діями механізованих підрозділів, яку закінчила у званні лейтенанта.
За її словами, спочатку військові вважали її "маленькою дівчинкою".
Я більш ніж впевнена – спершу вони не сприймали мене серйозно,
– додала командирка.
Однак усе змінив перший бойовий вихід.
Після того, як військова підготувалася до бойового виходу, пішла на позиції та повернулася, серед побратимів почали поширюватися розмови про те, що вона не злякалася. Згодом, після кількох бойових виходів ставлення в підрозділі змінилося остаточно.
Зараз це вже було три виходи. Що стосується мого взводу – вони всі готові зі мною зараз піти,
– підкреслила вона.
За словами військових, історія Світлани – це приклад того, як авторитет у бойових підрозділах формується не за статтю чи зростом, а за рішучістю, відповідальністю та готовністю боротися за свою країну.
Чи можлива в Україні мобілізація жінок?
За законом, військовозобов'язаними є жінки певних спеціальностей та професій. Йдеться зокрема про: медичні та фармацевтичні спеціальності (лікарі, фармацевти тощо), а також інші професії, що відповідають військово-обліковим спеціальностям зі списку Міноборони.
Ці жінки формально підлягають військовому обліку, однак не можуть бути мобілізовані без добровільної згоди.
Для них також обов'язковим є оновлення даних через портал Дія або мобільний застосунок Резерв+, особисто в ТЦК та СП, або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).