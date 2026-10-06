Наказав бити "Калібрами" по багатоповерхівці у Києві: російському адміралу оголосили підозру

Українські правоохоронці встановили російського військового керівника, який наказав обстріляти столицю крилатими ракетами влітку 2024 року. Саме його рішення призвело до прямого влучання у житловий будинок та загибелі цілих родин.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, йдеться про 55-річного уродженця Севастополя, який нині обіймає посаду командувача Чорноморського флоту Росії. Слідчі з'ясували, що 8 липня 2024 року цей віцеадмірал наказав випустити по Києву щонайменше 10 ракет морського базування типу "Калібр".

Трагічні наслідки атаки

Пуски здійснювали з підводних і надводних кораблів, які чергували в акваторії Чорного моря. Одна з цих ракет, точність якої становить до 20 метрів, влучила у п'ятиповерхівку на вулиці Сальського у Шевченківському районі столиці. Удар повністю зруйнував четвертий під'їзд будинку.

В СБУ уточнили, що йдеться про адмірала Сергія Пінчука. Саме він віддав наказ ударити по багатоповерхівці в столиці.

Жертвами цього воєнного злочину стали 13 мешканців багатоповерхівки. Серед загиблих опинилося п'ятеро дітей: 17-річна дівчина, а також дві пари братів і сестер віком від 8 до 14 років.

У прокуратурі наголошують, що російський командир чудово усвідомлював цивільний статус об'єкта, який за міжнародним правом не міг бути законною ціллю.

Зараз дії Сергія Пінчука кваліфікували як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Київська міська прокуратура та СБУ вже заочно повідомили йому про підозру.

Покарання для російських командирів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські правоохоронці ідентифікували чотирьох генералів Росії, причетних до іншого кривавого злочину.

Вони віддали наказ вдарити балістичною ракетою "Іскандер-М" по центру Кривого Рогу наприкінці серпня, внаслідок чого постраждали цивільні люди та була зруйнована міська інфраструктура.