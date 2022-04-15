Постійні ворожі обстріли, перегрупування військ: Наєв розповів про ситуацію на Сході й Півдні

Командувач Об'єднаних сил розповів про оперативну ситуацію на Сході й Півдні країни. Там росіяни постійно завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури.

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про ситуацію у північно-східній та південно-східній операційних зонах. Там росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Поточна ситуація на Сході та Півдні

За словами Наєва, корабельні угрупування та авіація противника щодня завдають систематичних ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

Ворог продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерійських систем різних калібрів та реактивних систем залпового вогню,

– зазначив генерал-лейтенант.

Він додав, що росіяни проводять перегрупування та нарощування чисельності своїх підрозділів, а також поповнення боєзапасу.

Водночас він наголосив, що підрозділи сил оборони продовжують укріплювати оборону та героїчно виконують поставлені завдання щодо захисту держави.

Крім того, не залишається байдужим й цивільне населення. Харків'яни разом із комунальними службами міста роблять все можливе для того, щоб підтримувати життєдіяльність міста.

Наєв переконаний, що ворог не пройде там, де один за всіх – і всі за одного. Сила українців у єдності!

Командувач Об'єднаних сил про ситуацію на Сході й Півдні: дивіться відео