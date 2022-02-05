Командування Об'єднаних сил ЗСУ відзначає другу річницю: потужне відео досягнень

Командування Об'єднаних сил ЗСУ 5 лютого відзначає другу річницю створення. З цієї нагоди військові опублікували потужне відео з тренувань на землі, в морі та в повітрі.

За кожною перемогою стоїть конкретна людина

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв привітав військових зі святом. Генерал-лейтенант також розповів про всі досягнення органу за 2 роки.

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2 роки тому утворили Командування об'єднаних сил Збройних сил України. Це ознаменувало перехід на стандарти та структури НАТО і відповідало сучасним стратегіям та вимогам розвитку сучасного українського війська,

– наголосив Наєв.

Він додав, що командування вивчило досвід іноземних збройних сил та адаптувало його до своїх умов. Завдяки роботі з партнерами, які діляться власними напрацюваннями введення військових операції, наші військові зробили значний крок уперед.

Підґрунтям цього став бойовий досвід, отриманий під час проведення АТО та ООС на території Донецької та Луганської областей.

Деталі привітання командувача

Наєв побажав усім військовим міцного здоров'я, оптимізму, сімейного затишку та беззаперечної віри у перемогу. "Нехай поруч з вами завжди буде надійна підтримка рідних і бойових побратимів", – наголосив генерал-командувач.

Крім того, командування опублікувало ролик з потужними кадрами тренувань, які вони провели за 2 роки.

Дивіться відео з привітанням командувача Об'єднаних сил:

Повний текст публікації командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці::

Шановні друзі – бойові побратими й посестри!

Два роки тому було утворено Командування об'єднаних сил Збройних сил України. Це ознаменувало перехід на стандарти та структури НАТО і відповідало сучасним стратегіям та вимогам розвитку сучасного українського війська.

Нами проведена кропітка робота стосовно вивчення досвіду збройних сил провідних країн світу і його адаптації. Завдяки тісній співпраці з іноземними партнерами та радниками, які діляться з нами своїми напрацюваннями підготовки та проведення військових операцій, ми зробили значний крок уперед, адаптуючи новітні підходи і стратегії до умов розвитку та удосконалення нашого командування.

Підґрунтям цього став бойовий досвід, отриманий під час Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Хочу підкреслити, що за кожною перемогою чи позитивною подією стоїть реальна людина або підрозділ. Дякую за підтримку усім, хто практичними діями, розумінням, конструктивними порадами сприяв у роботі, а також висловити впевненість у тому, що від спільних зусиль залежить розвиток як нашого командування, так і Збройних Сил України в цілому.

Бажаю всім Вам, хто за цей час пройшов непростий шлях становлення, міцного здоров'я, добра, злагоди, оптимізму, сімейного затишку та беззаперечної віри у перемогу!

Нехай поруч з Вами завжди буде надійна підтримка рідних і бойових побратимів!

Слава Україні!

Генерал-лейтенант Сергій Наєв.