Щоб не підрахували загиблих: командування окупантів відібрало документи солдат

Пропаганда Кремля про "малі втрати" перестала бути переконливою для росіян. Тому командування їхньої армії наказало забирати документи у своїх орків. А їхні тіла вивозять із країни таємно.

Підтверджують зневагу Росії до цінності своїх людей документи, які оприлюднили 6 березня. Це був наказ, який на початку вторгнення розіслали командувачам окупаційних військ.

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Все через телеграм-бота

В оприлюдненому документі вказали навіть причину такого рішення. А саме, телеграм-бот "Ищи своих", який нещодавно створили. Там кожен росіянин може дізнатися, чи не загинув його рідний на території України.

Також там вказано, що при неможливості вивезення тіл, потрібно їх "знищувати на місці". Ймовірно, для цього російська орда використовує "мобільні крематорії", які привезла із собою.

Все, що треба знати про ставлення противника до своїх солдат. В той час, як українських загиблих воїнів проводжають в останню путь, як Героїв та шанують їхню пам'ять,

– наголосили в ОК "Північ".

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