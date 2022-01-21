Коли остигає – має саме такий вигляд: Нацгвардія відповіла на скандал із кашею в Запоріжжі

У мережі набув розголосу запис із вкрай густою кашею в запорізькій частині Нацгвардії. Згодом це офіційно прокоментували.

Службовці написали, що якість харчування відповідає усім вимогам. Адже його завжди перевіряє командування частини. А ось щодо саме цієї каші, яка не відлипала від тарілки, то пояснення її стану виявилося вкрай логічним.

Про цю подію Каша в бійців, наче клей: мережу обурило відео із частини Нацгвардії в Запоріжжі

Чому каша була схожа на клей

У повідомленні на сторінці Військової частини 3033 мовиться, що 21 січня вже провели перевірку. У ході з'ясування обставин встановили, що інцидент трапився після приймання їжі. Тобто службовці зняли відео, коли прибирали приміщення їдальні.

Звичайно, що каша, коли остигає – має саме такий вигляд, оскільки крупи, з яких відбувається приготування їжі, містять глютен (клейковину),

– написали в повідомленні.

Також там додали, що за якістю їжі дуже пильно стежать. Адже забезпечення якісного харчування особового складу є одним із головних завдань керівництва.

Детальніше про обурливий запис

Відео із їдальні оприлюднили в регіональних телеграм-каналах 18 січня. На ньому було помітно, що все відбувалося на кухні.

Службовець перекидав і перевертав тарілку з кашею біля буханців хлібу. Їжа не відлипала, тому гвардієць ще стукав металевим посудом об стіл.



Каша, яку підкидав нацгвардієць / Скриншот 24 каналу

Що відомо про цю військову частину На території частини 3033 Нацгвардії в Запоріжжі дислокується 23 окрема бригада охорони громадського порядку "Хортиця". Також частини цієї бригади є в трьох інших містах Запорізької області.



Підрозділ утворили ще у 1992 році. Проте почесне найменування "Хортиця" присвоїли 23 серпня 2020 року. Причиною цьому слугували бойові заслуги, зразкове виконання покладених завдань і професіоналізм службовців.



Інформація взята з На території частини 3033 Нацгвардії в Запоріжжі дислокується 23 окрема бригада охорони громадського порядку "Хортиця". Також частини цієї бригади є в трьох інших містах Запорізької області.Підрозділ утворили ще у 1992 році. Проте почесне найменування "Хортиця" присвоїли 23 серпня 2020 року. Причиною цьому слугували бойові заслуги, зразкове виконання покладених завдань і професіоналізм службовців.Інформація взята з Вікіпедії

Читайте повний текст допису зі сторінки 23 окремої бригади ОГП "Хортиця" Нацгвардії України:

Днями, в соціальних мережах було виявлено пост з відео за участю військовослужбовців Національної гвардії України. На записі можна побачити, як гвардійці підкидають та перевертають тарілку з кашею, втім, вона звідти не випадає.

Повідомляємо, що після перевірки та з'ясування всіх обставин даного факту було встановлено, що цей випадок трапився після завершення приймання їжі особовим складом та під час прибирання приміщення їдальні. Звичайно, що каша, коли остигає - має саме такий вигляд, оскільки крупи, з яких відбувається приготування їжі, містять глютен (клейковину).

Хочемо запевнити, що командування завжди перевіряє якість харчування особового складу. У військовій частині чітко дотримуються процедури контролю приготування їжі, адже головне завдання - забезпечення якісного харчування та побуту особового складу.