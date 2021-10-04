Командування "Північ", яке бере участь в ООС, отримало нового командира

Оперативне командування "Північ", яке бере участь в Операції Об'єднаних Сил, призначило нового командира. Посаду обійняв генерал-майор Віктор Ніколюк.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 4 жовтня відрекомендував його особовому складу управління та командирам підпорядкованих військових частин й установ. Генерал-полковник вручив Ніколюку витяг з наказу та побажав успішного становлення на новому місці служби.

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Новопризначений командир після цього звернувся до особового складу. Ніколюк зауважив, що пріоритетами в роботі для нього є професіоналізм, відданість військовому обов'язку та людяність.

Що відомо про нового командира

Генерал-майор Збройних сил Віктор Ніколюк з березня 2017 року служив на посаді начальника 169 навчального центру "Десна" імені Ярослава Мудрого. До того він був командиром 92 окремої механізованої бригади. Також під час служби в лавах ЗСУ Ніколюк командував розвідувальною ротою й танковим батальйоном. Військове звання генерал-майора йому присвоїли у грудні 2018 року.

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Командувачем військ оперативного командування "Північ" призначений генерал-майор Віктор Ніколюк.

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський відрекомендував нового командувача військ ОК "Північ" особовому складу управління та командирам підпорядкованих військових частин та установ сьогодні, 4 жовтня.

Генерал Сирський вручив новопризначеному командиру витяг з наказу та побажав успішного становлення на новому місці служби. Віктор Ніколюк звернувся до особового складу, зауваживши, що найбільше цінує в роботі людяність, професіоналізм та відданість військовому обов'язку.

Генерал-майор Збройних Сил України Віктор Дмитрович Ніколюк з березня 2017 року й до цього часу служив на посаді начальника 169 навчального центру "Десна" імені князя Ярослава Мудрого. До того – командир 92 окремої механізованої бригади.

Служба зв'язків з громадськістю ОК "Північ".