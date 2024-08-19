"Успішно збили" дрони комбінатом: у Ростовській області понад добу горить нафтобаза

Українські дрони успішно атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. Пожежа на комбінаті "Кавказ" триває й досі.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. Вони додають, що залучено чимало техніки для ліквідації пожежі, однак поки це не допомагає приборкати вогонь, передає 24 Канал.

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Пожежа на нафтобазі вирує вже понад добу

Вже понад дому у російському Пролетарську палає нафтобаза, яка розташована на комбінаті "Кавказ". Об'єкт успішно атакували дрони ГУР вночі 18 серпня.

Російські пропагандисти традиційно заявляли, що буцімто "усе збили", однак масштабна пожежа, яка триває понад добу, стверджує зовсім про інше.

Пожежа на нафтобазі в Ростовській області: дивіться відео

Губернатор Ростовської області раніше повідомляв, що у Пролетарську горить дизельне пальне на складах. Рятувальники відразу почали ліквідовувати загоряння, однак приборкати вогонь у них не вийшло.

Відомо, що до ліквідації вже залучили три пожежні потяги, однак це особливо не допомагає. Місцеві ж бідкаються, що стовп дим розтягнувся на десятки кілометрів.