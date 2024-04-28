Про це 24 Каналу заявив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни роблять усе для того, аби в одну ціль спочатку летіла крилата ракета. А згодом, за кілька хвилин, прилітала й балістична.

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"Вони, коли б'ють, наприклад, по західних частинах України, намагаються вже вкотре комбінувати. Доки летить крилата ракета, наздогін запускають ще балістичні ракети. Наприклад, "Кинджали", – сказав Ступак.

До слова, російська крилата ракета може летіти складним маршрутом протягом кількох годин. При цьому її швидкість – 700 – 800 кілометрів за годину.

Комбінують так, щоб був такий "дуплет", і взагалі, щоб не було шансів в української протиповітряної оборони,

– наголосив колишній співробітник СБУ.

Очікування допомоги

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк попередив про можливі атаки ворога 9 травня. Подоляк заявив, що Україна, ймовірно, не отримає додаткові пускові установки протягом двох тижнів через складну логістику. Утім, можна встигнути отримати протиракети, аби підготуватися до можливих обстрілів цього дня.

Однак, зазначив Ступак, для використання пускових установок українським військовим необхідно ще пройти навчання. Воно може тривати кілька тижнів або місяців. Він додав, що окупанти, окрім певних дат, можуть завдавати ударів по Україні хаотично. Проте, усе залежить від наявності цілей.

"Очікуємо на ракети, які зможуть збивати російські ракети, збивати російську авіацію, яка намагається або ці бомби керовані запускати, або намагається виходити на інші бойові позиції – атакувати наших військових", – сказав колишній співробітник СБУ.

Росія б'є по Україні