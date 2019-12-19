Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації

Від початку виникнення ідеї сценарію і досі авторів фільму періодично запитують: навіщо знімати комедію про війну? Якщо коротко – тому що гумор допомагає подолати страх і стигматизацію, пояснити складні речі доступно, а також пережити справді темні часи.

Неполіткоректна патріотична комедія – новий жанр для українського кінематографа. Саме в цьому жанрі "Наші котики" вийдуть на великі екрани вже 30 січня. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Без пафосу, зате з гумором.

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Від початку виникнення ідеї сценарію і досі авторів фільму періодично запитують: навіщо знімати комедію про війну? Якщо коротко – тому що гумор допомагає подолати страх і стигматизацію, пояснити складні речі доступно, а також пережити справді темні часи.