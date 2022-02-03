Конкурсна комісія голосувала за обрання керівника таємно, мовиться в сюжеті 24 каналу. Водночас сам переможець конкурсу Руслан Паскалов не приховує, що в театр не ходить, вистав не знає, а державною мовою не говорить.

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Чому актори обурились

Немає фахової освіти, незнання мови, театру й театральної справи говорить про те, що ця людина зовсім не відповідає кандидатурі директора й художнього керівника. Ми взагалі не розглядали його, як переможця,

– зазначив актор Сергій Бобров.

У чинного директора закінчився контракт, тож оголосили новий конкурс. Членами виборчої комісії стали представники громадськості, обласної адміністрації, обласної ради та театру.

Заявки на посаду подали 6 кандидатів. На думку театралів, п'ятеро з них мали гарні програми та творчий досвід. Однак комісія їх не обрала.

Таким закладом культури, як театр – має керувати лише фахова людина. Художній керівник формує весь репертуарний напрямок – план театру. Тобто, це – узгодження п'єс, які, на думку керівника, піднімуть рівень театру та глядача,

– заявив актор Олександр Гуменний.

Конфлікт з чинним керівником

Членкиня комісії від театру, має свою версію про директорство Руслана Паскалова. За її словами, його не обрали, а – призначили, оскільки 6 років тому театр згорів, а коли установу врешті відбудували – чинний директор досі відмовляється підписати документи про остаточну здачу.

"Ми знаємо про конфлікт, який існує навколо прийняття на баланс будівлі театру та його технічного й матеріального оснащення. Теперішній керівник не хоче приймати з недоліками, з некомплектом", – повідомила членкиня конкурсної комісії Оксана Колісник.

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Позиція новообраного керівника

Новообраний керманич театру Паскалов вважає себе гарним кандидатом, у якого є досвід. Однак творчою частиною роботи театру займатися не планує – хоче найняти компетентну людину, а сам залишиться лише директором.

У цьому наша біда, що і директор, і художній керівник (в одній особі – 24 канал). Я вважаю, що директор театру – це адміністративна одиниця, управлінець, менеджер,

– підкреслив Паскалов.

Змінити ситуацію можливо

У Черкаській обласній державній адміністрації зазначили, що ситуацію можливо змінити – якщо на сесії обласної ради депутати не підтримають цю кандидатуру, то призначать перевибори. Найближче засідання відбудеться на початку березня.