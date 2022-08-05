Затяжна комендантська година в Миколаєві: що під забороною, які заклади працюватимуть

Від вечора п'ятниці до ранку понеділка у Миколаєві триватиме затяжна комендантська година. Місцевих мешканців просять запастися продуктами та уникати виходу на вулицю, але все ж виходити можна.

Про це розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Зокрема він пояснив, що робити тим, хто напередодні купив квитки на потяг на ці вихідні.

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Які правила діятимуть під час затяжної комендантської години

Олександр Сєнкевич пояснив, що ті, у кого є квитки на потяг на 6 чи 7 серпня – зможуть покинути місто попри те, що воно буде закритим на в'їзд та виїзд. Однак для цього на блокпості потрібно показати квиток та документи. Напередодні голова ОВА Віталій Кім зазначав, що також з міста виїдуть автобуси, які здійснюють міжнародні рейси. Однак їх супроводжуватиме поліція.

Також у разі нагальної потреби мешканці Миколаєва можуть вийти на вулицю – однак потрібно носити з собою паспорт.

Підприємства критичної інфраструктури та лікарні працюватимуть. Керівники закладів мають організувати підвезення працівників до місця роботи.

Віталій Кім також напередодні зазначав, що можна буде вигулювати собак, а діти можуть гратися на вулиці.

Затяжна комендантська година в Миколаєві

Ще 20 липня голова Миколаївської ОВА Віталій Кім анонсував затяжну комендантську годину для виявлення коригувальників й інших інформаторів ворога. Тому протягом 2 днів у Миколаєві проведуть операцію з пошуку зрадників. Зокрема причиною для цього стали ракетні обстріли міста, які відбуваються ледь не щодня.

Уранці 5 серпня Кім підписав розпорядження про затяжну комендантську годину – з 23:00 5 серпня до 05:00 8 серпня.

Водночас голова ОВА спростував найпопулярніші міфи щодо затяжної комендантської години. Зокрема наголосив, що мости у місті розводити не будуть та немає жодних загроз нападу, оточення чи наступу.

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