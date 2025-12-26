Укр Рус
Чи буде в Україні комендантська година на Новий рік
26 грудня, 18:16
4

Чи буде в Україні комендантська година на Новий рік

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • В Україні на Новий рік не планують скасовувати комендантську годину через загрози російських атак.
  • У центральних і західних областях комендантська година діє з 00:00 до 05:00, тоді як у південних та східних областях може починатися раніше, залежно від близькості до фронту.

Майже в усіх регіонах України ввели комендантську годину після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. Загрози російських атак лишаються актуальними навіть у новорічну ніч, тому обмеження скасовувати не планують.

Про це розповідає 24 Канал. Комендантської години немає лише в одному регіоні України – на Закарпатті.

Що відомо про комендантську годину на Новий рік?

У центральних та західних областях не планують змінювати комендантську годину в новорічну ніч. Актуальний час комендантської години для областей України станом на кінець 2025 року:

  • Київ та Київська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що питання перегляду режиму комендантської години поки не розглядали.

Питання скасування чи зменшення комендантської години у ніч на 25 грудня та на 1 січня не порушувалось. Відповідні подання для розгляду на засіданні Ради оборони не надавалися,
– заявили там. 

  • Львівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У Львівській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі змінювати час дії комендантської години не планують.
  • Вінницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Волинська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Житомирська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Івано-Франківська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Тернопільська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Хмельницька область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Рівненська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

У південних та східних областях ситуація відрізняється залежно від регіону:

  • Одеська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Миколаївська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00. У прифронтових районах (наприклад, Очаків) може починатися раніше (23:00).
  • Харківська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
  • Сумська область: Комендантська година діє з 23:00 до 05:00.
  • Запорізька область (область): Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. У місті Запоріжжя та районі: 23:00 – 05:00.
  • Донецька область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00. Час може змінюватися в окремих прифронтових громадах.
  • Луганська область: Комендантська година діє з 21:00 до 05:00.
  • Херсонська область: Комендантська година діє з 20:00 до 06:00. Найсуворіші обмеження через близькість до лінії фронту.

У центральних та північних областях інший графік:

  • Дніпропетровська область: Комендантська година діє з 00:00 до 05:00.
  • Кіровоградська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
  • Полтавська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
  • Черкаська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
  • Чернівецька область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.
  • Чернігівська область: Комендантська година діє з 00:00 до 04:00.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. Під час повітряної тривоги необхідно взяти документи та пройти до найближчого укриття, а загалом пересування можливе лише за наявності спецперепусток.

Чи буде світло на Новий рік?

  • Нардеп Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом. У святкові та вихідні дні споживання електроенергії зазвичай стає меншим. У цей період промисловість майже не працює. Принаймні, як додав нардеп, так було у мирний час.

  • Водночас він наголосив, що ситуація все ж залежатиме від погоди та стратегії Росії. Окупанти можуть здійснити нові атаки на енергетичну інфраструктуру.