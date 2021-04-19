Коментарів не буде, – у Тищенка відмовились пояснювати вечірку у локдаун

Микола Тищенко влаштував у Києві вечірку, попри жорсткий карантин. У пресслужбі народного депутата від "Слуги народу" заявили, що не даватимуть жодних пояснень щодо цього.

Журналісти видання звернулися до Тищенка щодо коментаря про його ймовірну участь у вечірці під час карантину.

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Що у Тищенка кажуть про організовану ним вечірку

У нардепа вирішили уникнути будь-яких пояснень.

Перепрошую, але коментарів не буде,

– відповіли у його пресслужбі.

До слова, у Тищенка спершу повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі. А ймовірні гості вечірки публікували у мережі фото, не позначаючи ані сім'ю Тищенка, ані своє місцеперебування.

Святкування уродин дружини Тищенка у локдаун

Раніше ЗМІ опублікували кадри з вечірки, яку "слуга народу" організував з нагоди дня народження дружини .

. Святкування провели у ресторані київського готелю Fairmont, попри локдаун у місті. Туди, відреагувавши на повідомлення у соцмережах, прибули правоохоронці.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог.

Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео