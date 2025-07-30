Законопроєкт Зеленського про НАБУ і САП пройшов головний комітет Верховної Ради. Тепер його чекає голосування у парламенті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Як Комітет голосував за законопроєкт про НАБУ і САП?

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав законопроєкт Зеленського, який стосується повернення незалежності антикорупційним органам.

Профільний комітет підтримав законопроєкт за основу і в цілому – без жодних змін по тексту. Рішення ухвалили одноголосно – всі 19 нардепів висловилися "за". Тих, хто був проти, або ж утримався, немає.

Завтра (31 липня – 24 Канал) саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради. Одразу у двох читаннях,

– повідомив Железняк.

Нагадаємо, 22 липня Рада екстерном і з порушенням регламенту ухвалила скандальний законопроєкт, який фактично ліквідував незалежність НАБУ і САП. Згідно з текстом, антикорупційні органи тепер мали підпорядковуватися генпрокурору. Того ж дня його підписав Зеленський, а після опівночі він набрав чинності.

Вже невдовзі у відповідь на суспільну критику та протести Володимир Зеленський подав оновлений законопроєкт про НАБУ і САП. Він, фактично, повертав старі норми назад, проте з невеликими доповненнями. У першу чергу документ вводить обов'язковий поліграф для працівників всіх правоохоронних органів.