Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про столицю: що він змінює

Профільний комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити закон про столицю. Він передбачає, що глава КМДА не може бути мером Києва. Ці посади у майбутньому мають очолювати різні люди.

Відповідну рекомендацію висунув Комітет парламенту з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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Мовиться про законодавчу ініціативу №2143-3. Комітет рекомендує ухвалити документ у другому читанні та в цілому, але з поправками.

Що змінює законопроєкт

Цей документ передбачає, що голова Київської міської державної адміністрації не зможе поєднувати посаду з будь-якою іншою, а значить в майбутньому виключається можливість того, що мером Києва і головою КМДА буде одна особа.

Якщо розібратися детальніше, то Київській міській раді нададуть право створити власний самостійний виконавчий орган, який буде гарантувати реалізацію рішень Київради. Керівником же Київради буде мер за посадою (це не потребуватиме його затвердження президентом).

Поряд із цим КМДА позбавлять як інституцію будь-яких господарчих функцій і перетворюємо її в орган із забезпечення законності (як по всій Україні).

Думка експерта

Експерт з політики та місцевого самоврядування Олександр Солонтай в ефірі 24 каналу розповів, що голова КМДА – зайва посада, так само як і міська адміністрація Києва – зайва організація. За його словами, у таких великих містах як Харків, Львів, Дніпро, Одеса немає міських адміністрацій, і досі це не призвело до якихось проблем чи збитків.