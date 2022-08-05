Попри обіцянки: гігант Bosch, ймовірно, возить до Росії товари подвійного призначення

Німецька компанія Bosch, чиї вироби росія використовувала для виготовлення бронетехніки, ймовірно, продовжила співпрацю з путінським режимом. Хоча раніше представники гіганта переконували, що не будуть цього робити.

За даними джерел 24 каналу серед українських перевізників, для перевезення вантажів подвійного призначення до росії чи принаймні на певному етапі шляху, судячи з усього, використовують польську компанію, яку заснувала українка. Йдеться про Марину Маляренко, яка володіє зареєстрованою у Варшаві компанією Alesco tsl sp. z o.o. Вона помилково виклала у чат спільноти перевізників товарно-транспортну накладну, яка свідчить про те, що Bosch буцімто завозить до росії товари подвійного призначення, які використовують при виготовленні військової техніки.

Дивіться також МЗС викликав посла Канади через рішення передати турбіну "Північного потоку"

Згідно з документом, ТОВ Robert Bosch Saratov замовила в іншого німецького виробника Nabaltec AG 20 тонн оксиду алюмінію – хімічної речовини, яка входить до товарів подвійного призначення.

Товар можуть використовувати у нафтопереробній, хімічній та автомобільній галузях

У товарній накладній вказано, що фірма українки Alesco на замовлення російської філії Bosch займалася перевезенням 20 палет речовини NABALOX® NO 105-71 RA.



CMR на перевезення оксиду алюмінію на замовлення російської філії Bosch / Фото з фейсбуку Юрія Марчука

У коді товару, який транспортується, вказано європейський митний класифікатор 28182000, який відповідає оксиду алюмінія.



Митний класифікатор європейського зразка / Скриншот з європейського митного порталу

У росії оксид алюмінію має класифікатор 281820000 та входить до переліку товарів подвійного призначення. Експерти кажуть, що останні цифри класифікації можуть різнитися в окремих країнах, саме тому у росії вказаний додатковий 0.



Оксид алюмінію можуть використовувати для створення озброєння та військової техніки / Скриншот із сайту IFCG

Згідно з офіційним релізом Bosch від 18 березня 2022 року, компанія мала б згорнути постачання та виробництво продукції, яка може використовуватись росіянами у "нецивільних" цілях. Про це писав також глава МЗС України Дмитро Кулеба, який зазначив, що Bosch має вийти з російського ринку.

Нагадаємо, що вперше про деталізаговорили тоді, коли українські військові захопили російський броньований автомобіль "Тигр", зенітний комплекс "Панцир" та інше смертоносне залізяччя. Під капотом "Тигра" та в "Панцирі" було виявлено

Незадовго ж до цього в офіційному листі від компанії ексміністру Кабміну Дмитру Дубілету у Bosch вказали, що припинили приймати заявки від російських автовиробників та зупинили постачання продукції для них.

Як філія німецького гіганта могла відновити співпрацю із росією

Вже у липні цього року філія німецького гіганта почала замовляти потрібну для виробництва у росії продукцію.

Так, завантаження потрібної німцям у росії продукції проходило 29 липня у німецькому Швандорфі. Після цього тягач та причеп з номерами WGM 5145C/WGM2378P відвозив вантаж до польського складу.

За словами перевізника Юрія Марчука, який описав ситуацію у своєму фейсбуці, власниця Alesco не могла не знати про те, що отримувачем вантажу є зареєстрована у росії компанія, адже в документах вказана адреса кінцевої доставки товару – місто Енгельс, Саратівської області. Саме за цією адресою зареєстрована ТОВ "Роберт Бош Саратов".

Ба більше, скоріш за все, зовсім не йдеться про виготовлення побутової техніки, адже ця філія німецького гіганта спеціалізується саме на виготовленні автокомпонентів.

Замовник вантажу "Роберт Бош Саратов" займається виготовленням автомобільної продукції / Скриншот із порталу СБИС

Зауважимо, що згідно із даними із відкритих реєстрів, єдиним засновником ТОВ "Роберт Бош Саратов" є німецька компанія Robert Bosch GmbH, яка володіє часткою у розмірі 104 774 000 російських рублів, що становить 100% статутного капіталу російської компанії.



Власником російської компанії є німецька компанія Bosch / Скриншот із порталу СБИС

Таким чином російська компанія, що повністю належить німецькій компанії Bosch, здійснює закупівлю товарів подвійного призначення у німецької компанії Nabaltec AG. Зокрема, остання відома поставка здійснювалась 29 липня 2022 року попри санкції, запроваджені Європейським Союзом.

З відкритих джерел ми знаємо, що продукція Bosch встановлювалася на російській військовій техніці. Згідно з позицією 0С002 єдиного списку товарів подвійного використання, товар за кодом 281820000 (оксид алюмінію) є саме таким товаром. Зрозуміло, що польські митники не пропустили би підсанкційну продукцію до росії, але ми не знаємо, для виготовлення яких саме деталей німецька фірма замовила цей товар. Не можна виключати, що йдеться про так званий buisness as usual, а німці просто продовжують допомагати росії, роблячи це обхідними шляхами,

– зазначили 24 каналу в коментарі співробітники української митної служби.

То ж, цілком ймовірно, що Bosch попри всі обіцянки відновлює свою діяльність у росії, або ж завозить для путіна необхідні для виготовлення військової техніки товари.

Редакція 24 каналу звернулася з офіційним запитом до представництва компанії BOSCH в Україні з приводу обставин поставки товару до росії.

Ба більше, директором ТОВ "Роберт Бош Саратов" є громадянин Німеччини Ріхтер Вернер Бернхард. Його компанія у 2021 році офіційно отримала 249 мільйонів рублів чистого доходу. Звісно, що із цієї суми компанія заплатила до країни-агресорки значну суму податків, які, зокрема, трансформувалися у танки, артилерію та бронетехніку, яка щодня вбиває українців.



Сума доходу компанії "Роберт Бош Саратов" за 2021 рік / Скриншот із порталу СБИС

Що кажуть у міністерствах

Редакція 24 каналу звернулася до МЗС та Мінекономіки за коментарем з приводу ймовірного перевезення з Німеччини до росії товарів подвійного призначення. В обох відомствах пообіцяли перевірити інформацію та відреагувати належним чином.

Звична історія для німців

Експерт-аналітик Борис Кушнірук зазначає, що історія з обходом санкцій для Bosch – не нова. За його словами, німці в цьому плані "не страждають великими комплексами". Щоправда, перевіркою того, чи використовує росія у військовій техніці деталі Bosch, мають займатись відповідні структури. Це питання розвідки.

Єдине, що може робити Україна – висловлювати щодо цього протести, а також передавати інформацію США, оскільки американці до таких речей ставляться критично,

– вважає економіст.

Є підстави вимагати санкцій проти Bosch, – аналітик

Крім того, на думку експерта, росія використовує так званий паралельний імпорт для завезення заборонених товарів через посередників. Однак, коли йдеться про товари подвійного використання, Bosch зобов'язана контролювати кінцевого покупця. Тому в цьому випадку є підстави вимагати санкцій стосовно цієї компанії.

Потрібен максимальний розголос

За словами Кушнірука, репутаційна складова для німців може мати не надто суттєве значення. Водночас, коли стосовно цього порушать кримінальні справи, підуть фінансові питання – це інше.

Єдиний механізм – аби українська сторона надала максимальний розголос, що Bosch може продовжувати діяльність, спрямовану на вбивство українських громадян. Має бути певний санкційний тиск через німецький уряд,

– наголосив Кушнірук.

Економіст підкреслив, що розголос має бути і через дипломатичні канали, і звернення до країн НАТО. Потрібно доносити думку, що країни НАТО нам допомагають зупинити Росію, а німецькі компанії при цьому сприяють країні-агресорці.