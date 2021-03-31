Компанія Lexus створила унікальну версію седана для геймерів

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Lexus за допомогою американської креативної студії створив унікальну, призначену для геймерів, версію нового седана. Концепт отримав назву Gamers IS.

Джерело:

"Авто24" на 24 каналі

Прототип обклеєно спеціальною матовою плівкою, салон виконано в стилі "Неоновий Токіо". Стелю авто вкрито панелями з акрилу з краплями дощу, які підсвічуються.

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Вікна мають спеціальне покриття, яке затемнюється, а на заднє вікно можна вивести окремий фон для ведення ефіру.

В салоні Lexus обладнано професійне місце геймера, а надпотужний ігровий комп'ютер сховали в багажник. Все це підсвічено світлодіодами, в салоні навіть є дим-машина та система лазерів. Щоправда, на ходу все це не працює.


Професійне місце геймера в салоні Lexus / Фото GameMAG

Численна електроніка живиться від звичайних розеток, як і місце геймера. Воно розташоване на передньому пасажирському кріслі, що має зворотний зв'язок і перед яким встановлено вигнутий 27-дюймовий 4K-монітор та клавіатура.


Електроніка живиться від звичайних розеток / Фото GameMAG

Водночас ігровий контролер, яким користується стрімер унікальний і його надруковано на 3D-принтері.

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