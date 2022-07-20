Компанія Метінвест відправила бійцям на передову 100 пікапів на 2 мільйони доларів

Чергову партію у 20 автівок-позашляховиків отримало Головне управління розвідки. Всього ж компанія направила бійцям вже 100 позашляховиків на суму 2 мільйони євро.

Як зазначив представник пресслужби ГУР Андрій Юсов, це можна порівняти з міжнародною допомогою навіть на рівні якоїсь невеликої країни.

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"Зараз у всіх на слуху "Хаймарси" та авіація, і це дуже потрібно. Але без таких речей, як транспорт, автомобілі, пікапи, особливо броньовані, ми теж не можемо обійтися", – наголосив він.

Менеджери Метінвесту особисто вишукували авто в різних країнах

Отримані автомобілі, за словами бійців, ще фарбуватимуть у тактичні кольори, встановлюватимуть кулемети, а деякі обладнають для гранатометних розрахунків. Серед машин – сім одиниць легкоброньованих, які раніше були інкасаторськими. У Метінвест зізнаються: менеджери компанії особисто вишукували їх на авторинках Європи, їздили купувати та займалися ремонтами. Тож закупівля 100 машин для бійців обійшлася у 2 мільйони доларів.

Ми шукали ці машини в різних країнах – здебільшого в Польщі, Німеччині, Італії. Цим займалися самі співробітники Метінвесту, всі наші хлопці та дівчата, які небайдужі. Середня вартість кожної машини – від 15 до 20 тисяч євро, а її ще треба перевезти та відремонтувати, а це ще тисяча – півтори євро,

– розповідає керівник проєктного офісу групи Метінвест Олександр Водовіз.

Він також висловив подяку співробітникам українського посольства у Польщі, народному депутату Мустафі Найєму та міністру економіки Юлії Свириденко за допомогу та участь у процесі.

Метінвест передав українським розвідникам 20 позашляховиків / Фото пресслужби Метінвесту

Як відомо, від початку війни Метінвест направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,7 мільярда гривень. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1 тисячу комплектів амуніції спецпризначення.

Всього ж бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" передали на допомогу Україні та українцям 2,7 мільярда гривень або майже 90 мільйонів доларів.