"Корпоративна культура": компанія не взяла дівчину на роботу, бо та розмовляє українською

У Києві ейчарка компанії Columb Trade відмовила дівчині у працевлаштуванні через те, що вона розмовляє виключно українською мовою. Деталями інциденту на своєму ютуб-каналі поділилася блогерка з ніком Zamist Krovi.

Блогерка розповіла, що цей інцидент стався з її знайомою. Дівчина, якій відмовили у працевлаштуванні, – магістерка, психологиня з дипломом КНУ імені Тараса Шевченка. Окрім того, вона вже має декілька років стажу.

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Під час телефонної розмови дівчина запитала ейчарку, чи причиною відмови є те, що її мова не відповідає корпоративним вимогам фірми.

Це навіть не відмова. Вам буде не комфортно у середовищі. У нас так, корпоративна культура. Ми всі російською спілкуємося,

– відповіла ейчарка.

Згодом вона також заявила, що засновник фірми – білорус, який начебто не розуміє української мови.

Блогерку Zamist Krovi зацікавило, чи не є він прихильником режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та "русского міра".

"Київ. 7-й рік війни з Росією. Утиски україномовних. Зневаги до української мови від компанії Columb Trade", – підсумовує блогерка.



Дівчині відмовили у працевлаштуванні через українську мову / Скриншот 24 каналу

Реакція українців

Українців цей інцидент обурив. Під відео вони залишили багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Це такий абсурд: українцю потрібно виборювати право розмовляти українською в Україні";

"Пишаюсь тому, що у нас є такі дівчата з правильними поглядами і громадською позицією";

"Та насправді таке часто, особливо в Києві, стосовно робіт, багато компаній переїхали з тих регіонів і розмовляють московською. Це питання не дуже обговорюють на співбесідах, але воно є. Навіть, якщо ти попав в такий колектив, тебе будуть сприймати білою вороною і так далі по списку".

Відмовили в роботі, бо розмовляє українською: дивіться відео