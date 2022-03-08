Компанія Unilever, відома брендами Dove, Rexona та Domestos, призупинить експорт до Росії

Компанія Unilever призупинить експорт продукції до Росії. Водночас постачання вироблених у Росії товарів триватимуть всередині країни.

Зокрема, відповідна компанія відома брендами Dove, Axe, Rexona, Domestos, Cif та "Чиста Лінія". Водночас компанія припиняє всі інвестиції в Росію через війну проти України.

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В Unilever зазначили, що наразі повністю зосереджені на забезпеченні безпеки своїх українських співробітників та їхніх сімей. Мовиться і про допомогу в їхній евакуації, якщо це необхідно, і про надання додаткової фінансової підтримки.

Також у компанії зазначили, що зобов'язалися пожертвувати 5 мільйонів євро основних продуктів Unilever для надання гуманітарної допомоги.

Зауважте, що Unilever – британська компанія, яка є одним зі світових лідерів на ринку харчових продуктів та товарів побутової хімії.

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