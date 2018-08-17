Компанія OPPO теж випустить смартфон з потрійною камерою

Компанія OPPO представила тизерне зображення свого нового смартфона R17 Pro, який отримає потрійну основну камеру. Крім того, камера буде підтримувати технологію ToF 3D.

Про це повідомляє GizmoChina.

Технологія ToF 3D передбачає тривимірне сканування, яка перевершує ту, що є в iPhone X. Тож, R17 Pro може стати першим бюджетним смартфоном з такою технологією, яка може бути використана для доповненої реальності, розпізнавання жестів тощо.

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Також, ймовірно, R17 Pro отримає підтримку штучного інтелекту Super Clear Engine на R17 Pro, що дасть змогу записувати якісні нічні знімки. Однак, OPPO ще не підтвердила специфікації OPPO R17 Pro. З чуток, модель отримає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 670, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Презентувати новинку планують 23 серпня.

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