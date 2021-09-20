Компанії "АрселорМіттал" виставили штраф за екологію в майже півмільярда гривень

Проте в компанії вважають, що інспекція висуває невиправдані звинувачення й розрахунки шкоди довкіллю. Тому АТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" готове оскаржити в суді претензію Державної екологічної інспекції (ДЕІ) до підприємства на 450 млн грн.

"У погрозах новими штрафами й нескінченними позаплановими перевірками з боку ДЕІ ми бачимо безумовний тиск на бізнес. Свою правоту ми готові відстоювати в суді. Коли перевіряючий орган зловживає довірою суспільства та ставить під загрозу інвестиційний клімат, він гальмує не лише економічний розвиток країни, а й модернізацію виробництва, яка покращила би стан довкілля", – зазначив Артем Філіп’єв, директор з адміністративних питань "АрселорМіттал Кривий Ріг".

За те, що металургійне підприємство на власній, спеціально виділеній території розміщує шлами, які є побічним продуктом агломераційного виробництва і потім повторно використовуються у виробництві агломерату, ДЕІ висунула АМКР претензії на суму понад 450 млн грн.

Проте у компанії наголошують, що це стандартна виробнича технологія для всієї гірничо-металургійної галузі, і "АрселорМіттал Кривий Ріг" не є винятком.

Шламову площадку новий власник отримав у 2005 році в результаті купівлі активу. "Криворіжсталь" мала погоджену технологічну схему складування шламів на конкретній ділянці підприємства, і це не шкодило довкіллю.

У повідомленні пресслужби наголошується, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" і зараз користується цією технологією, швидко переробляючи шлами на потужностях аглофабрики метвиробництва, не допускаючи надмірного накопичення відходів. Але цього року ситуація почала погіршуватися, адже аглофабрика простоювала, поки підприємство впродовж п’яти місяців очікувало дозволу на її роботу від держорганів.

Додамо, що у квітні 2021 року представники ДЕІ проводили планову перевірку на території "АрселорМіттал Кривий Ріг". У документах, надісланих підприємству, вони посилаються на дані безкоштовного сервісу Google Maps.