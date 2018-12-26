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      Кому страшны российские санкции в украинской политике и почему

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      Cанкции РФ
      Cанкции РФ / Фото из открытых источников

      Введенные Россией санкции в отношении украинских физических и юридических лиц выглядят смешными только на первый взгляд.

      Понятно, что тем, у кого никакого бизнеса в РФ нет, кто туда не ездит и не планирует – от санкций ни холодно, ни жарко. А вот по некоторым политикам удар нанесен достаточно серьезный и речь совсем не о деньгах. Речь о политических перспективах. Сейчас я имею ввиду так называемую группу "Новинского-Колесникова-Вилкула" в Оппоблоке. Это очень четкий и адресный сигнал. Москва четко дает понять, что они в настоящий момент гораздо ближе к Банковой и склонны сотрудничать с Порошенко. Для них такое заявление в публичной плоскости с точки зрения политической кампании – очень болезненно. Потому, что все их предвыборные "фишки" нивелируются.

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      Начнем с того, что кандидат в президенты от этой группы Вилкул уже расклеил борды в стиле "Начнем с мира". И тут – на тебе! Любой человек задаст логичный вопрос – как и с кем ты можешь договориться, если ты под санкциями? И вся кампания, рассчитанная на обещания мира, а уже потом на остальное – летит под откос. Восток и Юг Украины, на который рассчитывает эта группа, с большой осторожностью относится к тем, кого Москва не воспринимает. И в обещания про возможность установить мир не поверит. Потому что очевидно – разговаривать с этой группой про урегулирование конфликта, в Москве не станут. Мол, вы хотите забрать себе остатки Оппоблока, даже ценой раскола всего Юго-Восточного лагеря? Хорошо, пеняйте на себя. Точка.

      Грубо говоря, санкции говорят о том, что группа Новинский-Вилкул-Колесников не в состоянии договориться про мир, что существенно ослабляет их электоральные позиции.

      Мураев вызывает больше смеха, чем желания всерьез анализировать ситуацию. Ну, да, он выпал из всех серьезных партийных процессов. Скандальный феерический эфир с угрозами обратиться в СБУ с жалобами на коллег по оппозиции – нет, этот уже вне игры.

      Хотя ходят слухи, что Банковая не против запустить и его в качестве кандидата в президенты, чтобы ослабить позиции представителей Юго-Восточного электората. Ну, с его рейтингом, как и Вилкул, он будет просто технарь, статист. Хотя, чем больше кандидатов от этого лагеря – тем меньше шансов их представителю попасть во второй тур. Электоральное поле не резиновое.

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      Автор: Кирил Сазонов
      Источник: Facebook

      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Новини політики Санкції Росії проти України Публікації Опозиційний блок Санкції
      Джерело: 24 Канал
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