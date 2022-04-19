Комунальні спецпризначенці: історія про героїчних людей, які прибирають Харків між обстрілами

Харків живе і працює попри те, щомісто щодня перебуває під ворожими обстрілами. Неабиякий героїзм проявляють звичайні комунальники, адже саме завдяки їхній роботі місто функціонує.

Про цікавий випадок з харківськими комунальниками розповів волонтер Роман Донік. Він жартує, що його робітники неабияк налякали.

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Комунальники почали працювати одразу після скасування тривоги

Чоловік зазначив, що повернувся з виїзду вже вранці і на кілька годин приліг поспати. Як це часто буває у Харкові, пролунала повітряна тривога. Оскільки волонтер перебував за двома стінами, то вирішив продовжити відпочивати.

Прокидаюсь (як здається) за мить, в холодному поту, шерсть дибки стоїть, від скреготу металу по каменю. Перша думка, ну все, прилетіло. Оце ці дві стіни складуться разом з якимось залізяччям,

– розповів Донік.

Це не комунальники, а спецпризначенці, – волонтер

Проте через мить його паніка зникла: адже у ліжку жодних уламків не було та й навіть пилу. Проте настирливий скрегіт продовжився. Волонтер виглянув у вікно – це працювали харківські комунальники: трактор згортав з асфальту сміття та пісок, а лише 15 – 20 хвилин минули після завершення тривоги.

Це ж комунальний спецназ харківський, а не цивільна комунальна служба. Кажуть, теж саме в інших містах,

– додав волонтер.

Донік зробив правильний висновок: цих людей росіянам ніколи не вдасться окупувати і навчити жити.

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