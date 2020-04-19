Комунальні послуги: скільки заборгували українці

Через карантин українці змушені економити на всьому, зокрема, на оплаті житлово-комунальних послуг. Багато українців опинилися без роботи, тож просто не мають чим платити.

Сумчанин Єгор Єременко звик до труднощів: волонтерив, допомагав українським захисникам та був на заробітках за кордоном. Та через коронавірус повернувся і вже три місяці без роботи, а заощадження скінчилися.

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Ледве сплатив комунальні послуги за березень. Як розрахується за світло, воду та газ у квітні – не знає.

До кінця квітня, я думаю, у 60% українців ці заощадження закінчаться. І що потім? Держава має скасувати на час карантину комунальні послуги людям, бо вони залишилися без прибутку,

– розповів житель Сум Єгор Єременко.

На період карантину сплату за комунальні послуги українцям не скасували, але запровадили пільговий період. Пообіцяли також не нараховувати пеню та не відключати світло, газ і воду боржникам.

Якщо виникне заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, ніяка пеня і штрафні санкції не будуть нараховані,

– пояснила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Тим часом, у столиці карантин вже вдарив по комунальних платежах. У порівнянні з лютим, кияни стали платити на 10-15% менше.

"Рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня у Києві менше, ніж 80%", – заявив Київський міський голова Віталій Кличко



Віталій Кличко / Фото 5 канал

Та у КМДА прогнозують, що борги дедалі зростатимуть. "Заборгованість киян за комунальні послуги 6 мільярдів гривень", – додав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Чи не найгірше кияни сплачують за вивезення відходів. Рівень боргів за цю послугу – понад 30%. При цьому комунальники скаржаться, що сміття побільшало, а отже, і роботи для них.

Вимушені збільшити свої витрати у зв’язку із дезінфекцією контейнерів та із захистом наших працівників, бо вони знаходяться поруч з побутовими відходами,

– пояснив директор комунального підприємства Київкомунсервіс Максим Ляшкевич.

Зросли й борги за гарячу воду і тепло. Нині вони сягають вже 2 мільярди гривень. "За березень киянами не було в повному обсязі сплачено за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Сукупна заборгованість містян збільшилась на 250 мільйонів гривень", – заявив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Відчули "просідання" платежів і у "Київводоканалі", де майже 25% недоплати у порівнянні з докарантинним періодом. А борги киян за комунальні послуги – це понад 20% від загальноукраїнських.

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З-поміж найбільших боржників – Дніпровщина. Там недоплата 5,5 мільярдів гривень та Харківщина – 4 мільярди 800 мільйонів гривень.