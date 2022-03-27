Комунальники рятували безцінні екземпляри книг, – Терехов про обстріл бібіліотеки Короленка

Снаряд російських окупантів 13 березня пошкодив Харківську державну наукову бібліотеку імені Короленка. Комунальникам довелося рятувати безцінні екземпляри книг.

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов. Він наголосив, що навіть за умов війни не можна забувати про культуру.

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"Щодо бібліотеки Короленка, ви знаєте, що поряд потрапив снаряд, там безцінні екземпляри книг. Усі наші комунальні служби працювали для того, щоб врятувати цю колекцію, закрити контури", – розповів мер міста.

За словами Терехова, зараз ведуть переговори з канадським фондом щодо відновлення бібліотеки.

Я впевнений, що дуже багато людей, дуже багато меценатів, які думають про майбутнє, які вважають й абсолютно правильно сповідують духовні цінності – вони всі братимуть участь у відновленні,

– додав мер Харкова.

Варто зауважити, що Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка є однією з найбільших в Україні та Європі. У її фондах – понад 7 мільйонів примірників документів різними мовами.

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