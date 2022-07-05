Комунальники купили 150 кілограмів кави з Колумбії: Запорізька ОВА почне перевірку

Запорізьке комунальне підприємство оголосило тендерну закупівлю 150 кілограмів особливої колумбійської кави. Її вони, ймовірно, планували готувати на швейцарській кавоварці, яку придбали за кругленьку суму раніше.

Проте тепер цим зацікавились в Запорізькій ОВА. Голова адміністрації Олександр Старух вже дав доручення перевірити обґрунтованість таких "капітальних вкладень", а також їхню законність.

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Яку каву закупили комунальники

Концерн "Міські теплові мережі" міськради Запоріжжя оголосило тендерну закупівлю бажаної кави на суму в 113 тисяч гривень. При цьому комунальники наголосили на тому, що це має бути не звичайна кава.

Питання в тому, що саме за сорт кави з Колумбії потрібен, бо кава з Колумбії має безліч сортів з вказаними смаками. Потрібен сорт кави – 100% арабіка. Смак – груша, чорний шоколад, родзинки,

– написали представники концерну.

Проте вони вирішили, що їх могли неправильно зрозуміти продавці кави. Тому зробили також уточнення "зазначаємо, що всі три та тільки ці три смаки повинні бути присутніми й відчуватися в каві".



Вимоги в закупівлі кави тепломереж Запоріжжя / Скриншот

Відхилили найдешевші тендерні пропозиції

Загалом у системі тендерних закупівель prozorro подали свої пропозиції 4 компанії. Проте працівники тепломереж відхилили 3 з них, які якраз були найдешевшими. Причинами були у двох випадках – невідповідність товару, а в одному – неправильне заповнення документації.

Тому закупити колумбійське зерно вирішили в ТОВ "Аргантек" – за 105 300 гривень. Тобто по 702 гривні за один кілограм кави. Договір мали підписати 1 липня.



Пропозиції закупівлі кави комунальників / Скриншот

Хто перевірятиме законність тендера "Міських теплових мереж"

Голова ОВА підкреслив, що в нього виник когнітивний дисонанс. Бо спершу прочитав новину про варіанти проведення опалювального сезону в умовах можливого зменшення обсягів постачання природного газу. Потім вже посадовець побачив любов до гарячих напоїв у комунальному підприємстві обласного центру.

Ще б можна було зрозуміти, якби керівництво комунального підприємства закупило за свої, зекономлені на преміях, гроші тушонку для бійців Запорізької бригади тероборони. Але відмовляюся розуміти, чому запорожці повинні оплачувати керівникам тепломереж арабіку зі смаком груші та шоколаду,

– обурився Старух.

Він доручив провести перевірку доцільності закупівлі найближчим часом. Цим має зайнятися директору департаменту ЖКГ Віталію Литвиненко.

Інші "цікаві" тендерні закупівлі цього підприємства

24 канал дослідив для вас ще кілька тендерів підприємства Запорізької міськради. Виявилося, що серед них були й інші, які могли привернути увагу:

Раніше той же концерн вже купував каву. 10 травня вони провели схожу закупівлю 45 кілограмів колумбійської кави Las Pavas за 31 590 гривень.

Ймовірно, це не є чимось незвичним для концерну "Міські теплові мережі". Адже ще у листопаді 2021 року вони купили швейцарську кавоварку. Це була теж недешева закупівля – майже 84 тисячі гривень за один пристрій.

Та не варто думати, що до того працівники концерну не пили гарячі напої. Адже в них вже був кип'ятильник за 4 тисячі гривень, який вирішили купили в серпні того ж 2021 року.

У цих тендерах помітно, що в "тепломеражах" Запоріжжя немає особливих проблем з оформленням оголошень prozorro. Проте їхні працівники прагнуть розвиватися. Тому в грудні за 5 520 тисяч гривень придбали журнали "Радник у сфері державних закупівель". Це були 12 примірників – по 460 гривень за один журнал.

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