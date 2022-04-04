Кончені ублюдки, – комбат ТрО про жахи, яких накоїли росіяни у Бучі, Ірпені та Гостомелі

На Київщині після окупантів залишилась моторошна картина наслідків "руского міра". Десятки тіл розстріляних цивільних із зв'язаними руками лежали на вулицях. Загарбники довели, що вони – нелюди.

На власні очі трагедію у Бучі, Ірпені та Гостомелі бачив і командир батальйону Територіальної оборони Києва Петро Кузик. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Ірпінь постраждав серед звільнених міст на Київщині найбільше, бо саме там розпочались окупаційні дії. Вони "насипали" з Бучі та Гостомеля. Побачене просто не вкладається у голові.

Якщо ми думали, що воюємо з військовими, солдатами, то зараз ми воюємо з кримінальними ублюдками, яких навіть в полон брати не можна. Це – нелюди, не військові формування з честю. Кончені ублюдки,

– наголосив Кузик.

Він розповів, що у звільнених Бучі, Гостомелі та Ірпені знайшли сотні вбитих цивільних людей. Серед них – розстріляні діти й жінки із зв'язаними руками, 80-річні пенсіонери та тварини. Детальніше про моторошні наслідки російської окупації – читайте за посиланням.

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