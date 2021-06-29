Укрзалізниця потрапила у скандал: кондуктори беруть гроші за проїзд собі, а квитки не видають

На новому рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла – Черкаси кондуктори недобросовісно виконують свою роботу. Вони відкрито пропонують їхати за меншу суму, однак без квитка.

Журналіст розповів, що в нього виникла коротка розмова з кондуктором, який запропонував йому 2 варіанти проїзду – або за 20 гривень, але без чека, або за 25 з чеком.

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Прибуток йде у кишені кондукторів

За словами Тищенка, зі селища, де зупиняється рейковий автобус, до Черкас можна доїхати за 15 хвилин. За ці ж гроші можна скористатися звичайною маршруткою, але їхати на годину довше.

Цей новий транспорт має тільки один" вагон. Всі люди, що сиділи біля мене, спокійно платили в кишеню "кондукторам", які й самі відкрито проявляли ініціативу,

– зазначив журналіст.

Він додав, що через кілька місяців цей рейковий автобус скасують через збитковість, адже прибуток йде в кишеню кондуктору.



У рейковому автобусі пропонують дешевший проїзд без квитка / Фото Богдана Тищенка

Реакція Укрзалізниці на ситуацію

На допис Тищенка відреагувала Укрзалізниця. У компанії вибачилися за таку ситуацію та попросили надати детальну інформацію щодо поїздки.

"Просимо Вас надати більш детальну інформацію щодо вашої поїздки, а саме: номер потягу та дату відправлення та ваш особистий номер телефону, щоб ми мали змогу зареєструвати офіційне звернення", – йдеться у повідомленні.

Водночас користувачі мережі погоджуються з автором публікації та додають, що таких випадків дуже багато.