Шок уже минув: на Конференції з відновлення України відбулась важлива зміна

У Римі відбулась 4 Конференція з відбудови України. Вона виявилась найпрогресивнішою з-поміж усіх попередніх.

Фахівець взаємодії з урядом, GR-експерт компанії Truman Павло Лещенко розповів 24 Каналу, що до цьогорічної Конференції була найбільша увага.

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Які особливості Конференції з відбудови України?

Лещенко зазначив, що минулого року на Конференції було 60 стендів бізнесів і громадських організацій, які представляли свої проєкти, то цього року їх уже 120. Одразу була дуже помітна різниця з кількістю людей біля стенду, де треба було проходити реєстрацію.

Це навіть потрапило в новини в Італії. До 5000 реєстрацій верифіковано. Багато хто не міг потрапити. Це й високорівневі представники, й учасники з різних секторів. Усе це показує, що діалог про відбудову України на порядку денному,

– зауважив фахівець взаємодії з урядом.

Він продовжив, що Італія в цьому змогла привнести додатковий інтерес. А також можливості для України.

Які практичні результати Конференції?

За словами GR-експерта компанії Truman, окремо від угод між бізнесами, є також оголошення про 2,3 мільярди додаткових інвестицій гарантій для бізнесу від Єврокомосії. Це показує, що вмикається активна відбудова. Є розуміння 2 необхідних компонентів для відбудови України:

Безпека – в тій мірі, в якій вона взагалі може існувати для інфраструктурних, логістичних, фізичних бізнесів в Україні. Це механізми гарантій, "острови безпеки". Як фактор стабільності це визначено. Defence-сектор є частиною програми.

Люди – є розуміння, як запустити механізм додаткової вартості ВВП. Хороший сигнал для того, щоб люди повертались і ставали частиною відбудови. Це другий стовп, на який треба спирати питання відбудови та відновлення.

"Спеціалісти й експерти, які зараз за різними причинами могли зараз залишити Україну, мають розуміють, що вони потрібні", – наголосив Лещенко.

Як він зазначив, для цього є підґрунтя. Цей діалог є у фокусі порядку денного.

Як змінювалась тема відновлення та дискусії про відбудову України?

Фахівець взаємодії з урядом сказав, що скептицизм досі присутніє, але є відчуття, що тема відбудови стала буденною для наших партнерів. Для кожної країни в Євросоюзі є свої виклики. Однак економічне питання української відбудови залишається або фактором потенційних можливостей, або фактором зрозумілої ситуації.

Я особисто вбачаю, що такими платформами нехтувати неможливо. Ми маємо використовувати всі доступні інструменти, щоб Україна залишалась у центрі уваги. Цей скептицизм не варто підтримувати в діалогах між собою, бо український бізнес може бути самокритичним,

– підкреслив GR-експерт компанії Truman.

Він додав, що у 2022 році шоковість того, що відбулось, у європейців була більшою. І питання відбудови фігурувало, як політичний сенс. Від шокового явища відбувається перехід до планування та готовності того, що це точно буде на часі, й це про проєкти засновані не лише на грантах, а про комерційну реалізацію цих проєктів.