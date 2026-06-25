Качинський згадав Садового під час конференції у Гданську: що відповів мер Львова

У польському місті Гданськ відбувається Конференція з відновлення України 2026. Під час неї лідер партії "Право й справедливість" розкритикував українського політика.

Відповідь Андрій Садовий опублікував у власних соцмережах.

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Що сказав Садовий?

Мер Львова заявив, що Ярослав Качинський згадав його у своїй заяві під час URC 2026 та обурився присутності у місті. Проте Садовий зазначив, що не був на конференції.

Він розповів, що перебуває у німецькому Дюссельдорфі, де зустрічався з міським головою. Садовий сказав, що вони підпишуть угоду, за якою місто стане партнером Львова у підтримці України та розвитку спільних проєктів.



Політик подякував Польщі та Гданську за організацію конференції. Він розповів, що напередодні у Львові провів інший форум, де європейські партнери підписали 6 нових угод та залучили додаткові 2,5 мільйона для міста.

Що він сказав про скандал з контрактом?

Між політиками також відбулась перепалка щодо контракту з польською фірмою. За словами Садового, йдеться про підрядника, який так і не зміг збудувати сміттєпереробний завод. Він розповів, що через невиконання зобов’язань місто було змушене розірвати контракт.

Політик під час звернення подякував громадянам сусідньої країни за їхню допомогу нашій державі у війні.

Тим не менш дякую всім польським друзям, які попри політичний шум продовжують підтримувати Україну та Львів,

– сказав Садовий.

Також він заявив, що планує звернутись до суду через безпідставні звинувачення польського політика.

Як розвиваються відносини між країнами?

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб врегулювати загострення відносин між Києвом та Варшавою. Як зазначив речник, наша країна виступає за діалог з Польщею та працює над зниженням емоцій та згладжуванням "гострих кутів" у відносинах.

Польський уряд відреагував на пропозицію Європейської комісії допомогти у врегулюванні суперечки між Києвом та Варшавою. Там заявили, що не потребують посередників для врегулювання відносин з Україною, попри нинішні розбіжності між країнами. У Варшаві наголосили, що деескалація конфлікту відповідає інтересам обох держав.