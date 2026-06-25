Є гарні рішення для енергетики: про що вже домовились на конференції з відновлення України

У Гданську офіційно стартувала конференція з питань відновлення України, куди приїхали посадовці, партнери та представники бізнесу з різних країн. Однією з ключових тем уже стала енергетика, адже підготовка до зими залишається одним із головних викликів для України.

Ведуча 24 Каналу Софія Трощук із Гданська розповіла про перші результати конференції. За її словами, партнери вже домовилися про нову підтримку для української енергетичної інфраструктури, а загальна атмосфера заходу залишається конструктивною, попри дипломатичну напругу між Україною та Польщею.

Дивіться також У Гданську стартувала дводенна конференція з відбудови України: головні заяви

Енергетика стала однією з перших тем конференції

Перші домовленості в Гданську стосуються української енергетики. Напередодні офіційного старту конференції відбувся енергетичний "Рамштайн" – зустріч країн із групи енергетичної підтримки України, де говорили про стійкість системи перед наступним зимовим періодом.

Зима близько, попри те, що говоримо про це у червні. Готуватися до того, що буде з енергетикою взимку, – це обов'язок наших урядовців. І вже є хороші угоди, хороші результати,

– зазначила Трощук.

За підсумками зустрічі вдалося залучити щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до фонду підтримки енергетиків. До обговорення долучилися 20 країн, представники ЄС і шести міжнародних організацій.

Найбільша потреба зараз стосується відновлення та ремонту пошкоджених енергетичних об'єктів – на це потрібно 295 мільйонів євро. Ще близько 192 мільйонів євро необхідні для розвитку розподіленої генерації, а майже 150 мільйонів євро – для аварійного резерву та закупівлі критично важливого обладнання.

Додаткову підтримку для українського енергетичного сектору вже оголосили партнери зі США, Швеції, Норвегії, Естонії, Ісландії та Литви. Йдеться про рішення, які мають допомогти Україні підготуватися до нових російських атак по енергетиці й пройти холодний сезон із меншими ризиками.

У Гданську говорять про угоди на мільярди євро

Офіційне відкриття конференції почалося з виступів українських, польських та європейських посадовців. У Гданську присутні представники України, Європейського Союзу, США, Японії, Бахрейну та інших країн. Серед учасників також є лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська.

Дипломатичної кризи тут, принаймні на публіку, не відчувається,

– розповіла Трощук.

За її словами, у виступах з українського й польського боку звучала взаємна вдячність: Україні – за захист Європи, Польщі – за підтримку та прийом українців. На конференції також заявили про масштабний пакет домовленостей, який стосується відновлення України. Йдеться про підписання близько 160 угод на понад 10 мільярдів євро.

Крім того, у бізнес-ярмарку мають взяти участь понад 80 українських компаній, а одним із важливих напрямків стане запуск нового формату енергетичної платформи.

Виступи були дуже хороші з обох боків, коли говоримо про Польщу і про Україну,

– зазначила ведуча 24 Каналу.

Цього року конференцію приймає Польща, а сам формат щороку проходить у різних містах і країнах. У Гданську далі стежитимуть за новими домовленостями, які стосуються відновлення, інвестицій, енергетики та підтримки України під час війни.