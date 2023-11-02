Медведчук і Марченко досі володіють маєтками в Україні та охороняють їх, – BihusInfo

У колишнього депутата з забороненої нині партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та його дружини Оксани Марченко й досі лишають не конфісковані маєтки. Ба більше, у цих будівлях навіть працює поліція охорони на платній основі.

Зокрема, компанії й особи, які найняли поліцію охорони у маєтки Медведчука-Марченко змінилися протягом 2022 року. Журналістка-розслідувач з Bihus.Info розібралася, як працюють охоронці у не конфіскованих будівлях ексдепутата й хто платить їм за роботу.

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У будівлях Медведчука працює охорона поліції

Авторка матеріалу розповіла, що маєток дружини Медведчука у Києві арештований, однак і досі належить їй і не переданий в управління державі. Зокрема, там працює поліція охорони, яка надає свої послуги за гроші.

Поліція охорони й досі працює у не конфіскованих об'єктах Медведчука: дивіться відео

Журналістка дізналася в Управлінні поліції охорони з фізичної безпеки в Києві., що найняла поліцію охорони в маєток фізична особа Сіропіл О. М. За даними редакції, мовиться, ймовірно, про Олександра Миколайовича Сіропола, який є завгоспом Медведчука з його особистого маєтку.

Авторка зазначила, що договір з поліцією охорони Сіропіл підписав у жовтні 2022 року. До того за охорону маєтку платив син Оксани Марченко – Богдан, з яким охоронці уклали договір після повномасштабного вторгнення Росії, а саме у березні 2022 року.

Маєток Марченко у Києві перебуває під поліцією охорони / Фото Bihus.Info

Журналістка також дізналася й про наявність охорони поліції у спа-готелі "Бескид", розташованому в урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині. Цей об'єкт належить компанії "Укркапітал" Медведчука, який переписав фірму на Марченко.

Сам готель наразі перебуває під арештом, не конфіскований, але переданий в тимчасове управління державному агентству АРМА. Поліція хорони має договір про спостереження за цим об'єктом за системами тривожної сигналізації.

Авторка наголосила, що поліцію охорони в готель Медведчука найняла компанія ТОВ "Файрікс Груп", а дата укладання договору в готелі “Бескид” – липень 2022 року. В управління поліції охорони в Івано-Франківській області, договір на наймання охоронців поліції й досі чинний.

Поліцію охорони помітили й у готелі Медведчука "Бескид"/ Фото Bihus.Info

Журналістка також дізналася долю й закарпатської дачі Медведчука "Ведмежа діброва" у селі Жденієво. Зокрема, об'єкт усе ще належить фірмі "Спорт-Тур", арештований, переданий в управління компанії АРМА, але не конфіскований. Тут також присутня поліція охорони, яку найнята в інтересах ексдепутата.

За останніми даними, стало відомо, що поліція охорони на закарпатській дачі Віктора Медведчука продовжувала мати договір з лізинговою компанією, назву якої не розголошують.

Згідно з інформацією з реєстру нерухомості та кримінальним провадженням СБУ, орендарем помешкання Медведчука з 2021 року визначено ТОВ "Кетинео-Менеджмент".

Авторка розповіла, що ця кіпрська фірма фігурує у справі, яку розслідує Управління СБУ в Івано-Франківській області. Імовірно через компанію Медведчук і Марченко завозили в Україну гроші російського походження, використовуючи фіктивні договори оренди дачі та готелю "Бескид". Ці дії сталися після введення українських санкцій проти Медведчука і Марченка.



У закарпатській дачі Медведчука теж поліція охорони / Фото Bihus.Info

Наостанок журналістка наголосила, що в умовах повномасштабного вторгнення Російської Федерації, Медведчуку та Марченку вдалося фінансувати послуги української поліції безпеки. Повідомляється, що це стало можливим завдяки використанню фермерського господарства "Медведчук" і ТОВ "Фейрікс Груп".