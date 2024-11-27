Конфісковано майно на 460 мільйонів гривень: Царьов отримав новий тюремний вирок
Екснардепа Олега Царьова було заочно засуджено. Також було конфісковано його майно на 460 мільйонів гривень.
Повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ. Суд визнав його винним у фінансуванні збройної агресії Росії.
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Що відомо про справу Царьова
Оскільки Царьов переховується від правосуддя справу розглядали у спеціальному провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).
На основі матеріалів СБУ суд виніс Царьову вирок у вигляді 8 років позбавлення волі та постановив конфіскувати все його майно.
На користь України вилучено:
- два майнові комплекси у тимчасово захопленому Криму: санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", загальна вартість яких становить понад 456 мільйони гривень;
- квартиру в центрі Дніпра вартістю 3,2 мільйона гривень;
- земельну ділянку на Київщині, яка оцінюється у 1,3 мільйона гривень.
За матеріалами справи, екснардеп-регіонал регулярно фінансує бюджет країни-агресора у вигляді сплати "податків" за свій рекреаційний бізнес у Криму, а також фінансує росгвардію, якій платить за охорону вищеназваних об’єктів,
– йдеться у повідомленні.
Суд визнав Царьова винним за фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. СБУ продовжує роботу над притягненням Царьова до відповідальності.
В Офісі Генерального прокурора додали, що засуджений перебуває на території Росії, де продовжує є здійснювати протиправну діяльність. Водночас призначене покарання Царьов буде відбувати з моменту затримання.