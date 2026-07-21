Потрібні три кроки, – експерт пояснив, як владі ефективно вийти з конфлікту Федорова і Сирського

Після відставки міністра оборони Федорова в межах перезавантаження уряду містами прокотилась хвиля протестів. Згодом стало відомо про конфлікт між ним і Сирським, головкомом ЗСУ. Кадрові зміни відбуваються напередодні осінньо-зимового періоду, який для України може виявитися непростим з огляду на плани ворога.

Доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач в етері 24 Каналу наголосив, що в Україні базовий сценарій надалі передбачає продовження бойових дій, підготовку до складної зими й спроби Росії вчергове натиснути, щоб покращити свої переговорні позиції, бо їй потрібна пауза для відновлення.

Щоб пережити цю зиму, Україні потрібна стратегія

Росія, як пояснив доктор економічних наук, потребує хоча б одного року в умовах зняття санкцій для відновлення свого економічного і військового потенціалу. Тому він впевнений, що країна-агресорка буде натискати на Україну в сподіванні на те, що в березні 2027-го їй буде легше домовлятися після того, як наша держава згідно з її сподіваннями серйозно ослабне.

Наступний рівень – це рішення і сценарії того, що вчинить президент з огляду на все те, що наростає. Скинути зараз на пана Корецького, нового прем'єр-міністра, рішення ситуації по зимі – замало. Україна не витримає, якщо такі обстріли, як днями по Києву, будуть системно продовжуватися, коли Росія доведе кількість ударів балістичними ракетами до 150 – 200 на місяць, використовуючи власні стратегічні резерви,

– прогнозує Длігач.

Він підкреслив, що Україна, з урахуванням того, що не буде отримувати в достатній кількості ракет до систем ППО Patriot, втрачатиме свою енергетичну систему. З його слів, ця проблема не розв'яжеться тільки завдяки програмам зимової підтримки бізнесу.

Доктор економічних наук вказав на те, що Україні необхідна військова стратегія, аби нейтралізувати ворога таким чином, щоб він не мав можливості до цієї зими затиснути нашу державу. Це, як наголосив Длігач, має бути визначальним чинником для тих рішень, які ухвалює президент Зеленський.

"Це рішення не може виглядати як відставка Федорова, карт-бланш для Сирського і сподівання, що відставка Павла Єлізарова не вплине на наші спроможності, й що Роберт Бровді продовжить Силами безпілотних систем кошмарити Росію. Ні, цього замало. Потрібна системна дія", – зауважив Длігач.

Можливі сценарії дій для України

Доктор економічних наук вважає, що ця системна дія передбачає першочергово зупинитися, вийти в дорослу позицію з позиції емоційних рішень, перейти до збалансованого підходу. Проглядається два можливих сценарії.

"Один сценарій виглядав би таким чином: Сирський, Федоров отримують вигадані позиції, наприклад, керівників відповідних координаційних центрів, які займатимуться тим, що вони вміють найкраще. Призначення Драпатого головнокомандувачем. Якщо це надто радикальний сценарій, то є багато інших командирів, які можуть очолити зараз ЗСУ. І потрібен пріоритет швидкого ухвалення рішень щодо стратегії зупинки ворога", – озвучив Длігач.

Він додав, що це можна реалізувати протягом найближчих місяців, що перетворить складну ситуацію для України в асиметрично сильну щодо Росії. Зараз українські Сили безпілотних систем в Азовському і Чорному морі показують ефективні дії, знищуючи російські судна. Аналогічно, як зазначив Длігач, треба діяти щодо ворожого авіасполучення, логістики, ВПК. З його слів, варто потроїти зусилля СБС в найближчі місяці.

Але базовий інерційний сценарій, як підсумував Длігач, виглядає так: президент проведе зустрічі з різними керівниками, ймовірно відправить Сирського у відставку, але не ухвалить стратегічних рішень. Буде спроба заморозити ситуацію: відбутися кадровими змінами, але не торкатися системи.

А в системі у нас проблема. Перш за все, наша ключова проблема в тому, що у нас залишаються рештки радянської, корупційної системи в закупівлях,

– констатував Длігач.

Повне інтерв'ю Андрія Длігача: дивіться у відео