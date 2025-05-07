Пакистан заявив про збиття 5 винищувачів Індії

У Пакистані заявили, що уночі збили 5 винищувачів Rafale, які були на озброєнні Індії, а також 1 БпЛА. Наразі офіційних підтверджень цьому немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У Пакистані стверджують, що збили 5 літаків Індії

Журналісти CNN, посилаючись на джерела в пакистанській службі безпеки та уряді, повідомляють про збиття 5 винищувачів Індії, а також 1 безпілотник. Мовиться про нові винищувачі Rafale. Водночас в Індії не підтвердили, що дійсно втратили сучасні багатоцільові винищувачі французького виробництва.

У ЗМІ додають, що щонайменше 3 з 5 збитих Rafale були цінними активами індійських військово-повітряних сил, адже літаки були придбані лише кілька років тому. Згідно з відкритими даними, Індія всього мала на озброєнні 36 винищувачів Rafale.

Відомо, що Індія замовила винищувачі Rafale у французького виробника Dassault Aviation у 2016 році. Борти почали надходити у 2020 році. Тоді міністр оборони Індії заявляв, що борти Rafale є "одними з найкращих у світі, а тому зроблять ВПС країни набагато сильнішими для стримування будь-якої загрози".

Наприкінці квітня цього року Індія підписала нову угоду на 7,4 мільярда доларів на купівлю ще 26 винищувачів Rafale у Франції, поставка яких очікується з 2030 року.

Нагадаємо, що пізно ввечері 6 травня Індія розпочала операцію "Сіндур", націлену на об'єкти в Пакистані та пакистанському Кашмірі, та завдала ракетних ударів. У відповідь на це Пакистан також завдав ударів по Індії.