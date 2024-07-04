В Одесі у ветеринарній клініці чоловік облаяв ветерана Олексія Притулу: чи покарали його

В Одесі чоловік облаяв військового Олексія Притулу, який зараз працює там ветеринаром. Наразі стали відомі деталі щодо його покарання.

Перед початком огляду ветеринар попросив розвернути пса до нього. Власник сказав лікарю самому встати та подивитися. Після того, як чоловік побачив протези, він облаяв Олексія та пішов з кабінету.

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Як покарали чоловіка, який облаяв ветерана

Поліція склала протокол про адміністративне правопорушення відносно відвідувача, який нецензурно висловився у бік ветеринара. Його притягнули до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство.

Як з'ясувалося, відвідувачем на відео, яке активно шириться мережею, є 43-річний містянин Вадим Шевеленко. Він стверджував, що не бачив, що ветеринар був на протезах і йому здалось, що той нібито якось "не так з ним розмовляв".

Водночас Олексій Притула казав, що не розуміє, що саме спровокувало таку агресію. Він зазначив, що працює у цій клініці з 2011 року, але подібних інцидентів у його досвіді ще не було.

. Олексій Притула – ветеринар з Одеси, який під час повномасштабної війни доєднався до ЗСУ. У вересні 2022 року під час наступу на Лиман чоловік отримав важке поранення та втратив обидві ноги.

Відповідний інцидент трапився вранці 3 липня. Напередодні у мережі показали відео вибачень з боку відвідувача, який проявив неповагу до українського ветерана.